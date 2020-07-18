قمة بين النصر والجزيرة في افتتاح دوري الخليج العربي الموسم المقبل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أسفرت قرعة دوري الخليج العربي عن قمة بين النصر والجزيرة في الجولة الافتتاحية من البطولة التي تنطلق في شهر سبتمبر المقبل، فيما يبدأ الشارقة حملة الدفاع عن لقبه بحلوله ضيفاً على الفجيرة.

وأجرت رابطة دوري المحترفين الإماراتية، مساء اليوم، قرعة مسابقتي دوري وكأس الخليج العربي للموسم الجديد 2020-2021، تحت شعار "شكراً خط دفاعنا الأول".

وحضر مراسم القرعة جمال حامد المري نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، حسن طالب المري عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الفنية، محمد عبيد اليماحي، عضو مجلس الإدارة، وناصر خليفة البدور الوكيل المساعد بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، مدير منطقة دبي الطبية، كما حضر ممثلو الأندية المحترفة مراسم القرعة عبر تقنية الاتصال المرئي.

وشهدت مراسم القرعة مشاركة ممثلي مؤسسات خط دفاعنا الأول كل من المساعد أول يعقوب أهلي من وزارة الداخلية، الدكتور عبدالله موسى البلوشي والممرضة منى ابراهيم الحوسني من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الوكيل خميس المقبالي من شرطة دبي، ومروه العمودي من مؤسسة الإسعاف الوطني والرقيب عبدالله حميد الشامسي من القيادة العامة للدفاع المدني.

وجاءت مواجهات الجولة الأولى من دوري الخليج العربي متوازنة إلى حد كبير، حيث يستضيف الوحدة على ملعبه بإستاد آل نهيان، فريق حتا، ويلتقي الوصل مع بني ياس على ملعب الإمبراطور، فيما يواجه اتحاد كلباء شباب الأهلي دبي، ويستضيف العين بمعقله، فريق خورفكان، بينما يبدأ الظفرة أولى مواجهاته بلقاء عجمان.

وتبرز في الجولة الثانية مواجهتان من العيار الثقيل فيستضيف شباب الأهلي العين، ويحل الوحدة ضيفًا على الشارقة، بينما تجمع بقية مواجهات الجولة خورفكان والنصر، الجزيرة والظفرة، عجمان واتحاد كلباء، حتا والوصل، والفجيرة وبني ياس.

وتشهد الجولة الثالثة ديربي بين الوصل والنصر، إضافة إلى مواجهتين من العيار الثقيل بين الوحدة مع شباب الأهلي والعين يستضيف الشارقة، فيما يقام كلاسيكو العين والوحدة في الجولة السابعة، بينما يقام ديربي العاصمة بين الوحدة والجزيرة في الجولة التاسعة.

وتختتم مباريات الدور الأول من دوري الخليج العربي بالديربي القوي بين شباب الأهلي والنصر.



وفي مسابقة كأس الخليج العربي أسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة في الدور الأول من البطولة، إذ يلعب الوحدة مع الوصل في أقوى مواجهات الدور التمهيدي، ويواجه العين خورفكان، ويلعب شباب الأهلي مع الظفرة، بينما يواجه عجمان الفجيرة، وبني ياس في مواجهة حتا، فيما يلعب الجزيرة مع اتحاد كلباء.

وجنبت القرعة فريقي الشارقة والنصر خوض مباريات الدور الأول والتأهل مباشرة إلى ربع نهائي البطولة باعتبارهما بطلي دوري وكأس الخليج العربي الموسم الأخير، حيث سيواجه الشارقة في ربع النهائي الفائز من مباراة الوحدة والوصل.

بينما يستضيف حامل اللقب النصر الفائز بين عجمان والفجيرة، ويواجه الفائز بين العين وخورفكان الفائز في مباراة شباب الأهلي والظفرة ويلتقي المتأهل من مواجهة بني ياس وحتا بالفائز في مباراة الجزيرة واتحاد كلباء.

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