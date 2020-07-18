دبا الفجيرة يتعاقد مع المدافع شماريخ

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أعلن نادي دبا الفجيرة عن تعاقده مع اللاعب خالد شماريخ قادما من كلباء والذي سبق وأن إعاره للعروبة خلال الموسم الكروي الأخير .

ويجيئ التعاقد مع المدافع شماريخ والذي يمتلك خبرة كبيرة بعد أن سبق له اللعب في فريق الإمارات برأس الخيمة لعدة مواسم .

وحضر توقيع العقد راشد بن عبود المدير التنفيذي بنادي دبا الفجيرة الذي أشاد بخبرات وامكانات المدافع شماريخ متمنياً له التوفيق مع النواخذة

تجدر الإشارة إلى أن دبا الفجيرة سبق وأن تعاقد مع عبد الله علي قادماً من الصقور إلى جانب بدر بلال لاِعب مسافي وماجد ترواري لاعب الذيد .

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