الشارقة يُعير العماني المربوعي لدبا الحصن

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

ضم نادي دبا الحصن اللاعب العماني محمد المربوعي " فئة مقيم " قادماً من الشارقة، وذلك على سبيل الإعارة لموسم واحد، وكان اللاعب قد انتقل خلال الميركاتو الشتوي الأخير من فريقه الذيد إلى الشارقة.

وأحرز المربوعي لفريق الذيد قبيل ارتدائه قميص الشارقة 8 أهداف جعلته يتصدر قائمة هدافي الهواة إلى ما قبل توقيعه في صفوف الفريق الذي يدربه الوطني عبد العزيز العنبري.

يعتبر انتقال المربوعي مكسباً للنادي الحصناوي، خصوصاً في الخط الأمامي في أعقاب رحيل الثنائي الأجنبي رفائيل ورودريجو بعد نهاية عقديهما مع دبا الحصن وانتقال رفائيل إلى الحمرية واقتراب رودريجو من صفوف العروبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز