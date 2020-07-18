"ليما الوصل" والثلاثي الأجنبي وصلوا دبي

المصدر: دبي - علي شدهان

وصل في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت إلى دبي، فابيو ليما نجم فريق الوصل الأول لكرة القدم، والثلاثي الأجنبي المحترف في صفوف الفهود، والمؤلف من البرازيليين، ويلتون سواريز ورونالدو منديز، والقادم الجديد سانتوس نيريس.

وسبق الأرجنتيني نيكولاس أوروز القادم الجديد في تشكيلة الوصل، الجميع في الوصول إلى دبي فجر الجمعة.

وبعد الوصول إلى دبي، خضع ليما والرباعي الأجنبي لفريق الوصل، لسلسلة الإجراءات الاحترازية من وباء "كورونا"، تمهيدا للانضمام إلى تدريبات الفهود في أقرب وقت مناسب.



ويكتمل عقد أجانب الوصل بوصول الثنائي البرازيلي المقيد في فئة "المقيم"، والمكون من ناتان فيليبي وماتيوس داسيلفا، فيما التحق الغاني جورج دووبنغ المقيد في فئة "المقيم" بتدريبات الوصل منذ اليوم الأول لانطلاقها السبت الماضي.

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