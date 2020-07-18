ليون يلعب مباراته الأولى بقميص طيران الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشفت طيران الإمارات وأولمبيك ليون عن قمصان الفريق الرسمية الجديدة لموسم 2020/‏‏ 2021 خلال مباراة ودية للفريق ضد رينجرز غلاسكو ضمن بطولة فيوليا الودية.

وأقيمت المباراة، على ملعب أولمبيك ليون «استاد غروباما» أول من أمس.

ويحمل قميص الفريق في الموسم الجديد علامة طيران الإمارات التجارية «Fly Better»، ويمثل بداية شراكة لخمس سنوات، حيث ستكون الناقلة الراعي الرسمي الرئيس لأولمبيك ليون. وسوف يرتدي اللاعبون القميص الثاني (الاحتياطي) اليوم خلال مباراتهم الودية ضد فريق نادي سيلتيك.

وستظهر علامة طيران الإمارات الشهيرة «Fly Better» على الجانب الأمامي من أطقم التدريب وقمصان لاعبي ليون خلال جميع مباريات التي سيخوضها الفريق حتى يونيو 2025، بما في ذلك البطولة الفرنسية وكأس أوروبا. ويرتبط وعد طيران الإمارات بالتميز الدائم مع قيم أولمبيك ليون في السعي إلى تحقيق أعلى مستويات النجاح.

وبالإضافة إلى قميص ليون، يظهر شعار Fly Better على قمصان «إيه سي ميلان» وأرسنال وبنفيكا إضافة إلى ريال مدريد بطل الدوري الإسباني.

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