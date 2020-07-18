قرعة الموسم الكروي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تجري رابطة المحترفين الإماراتية في الثامنة من مساء اليوم قرعة الموسم الرياضي الجديد 2020 - 2021 بمقر وزارة الصحة بدبي تحت شعار «شكراً خط دفاعنا الأول»، بحضور ممثلي مختلف مؤسسات خط الدفاع الأول، وسيتم بث مراسم القرعة عبر القنوات الرياضية المحلية، بالإضافة إلى نظام الاتصال المرئي «عن بُعد» مع ممثلي الأندية.

تستهل مراسم الحفل بالسحب على مسابقة كأس الخليج العربي التي تنطلق يوم 3 سبتمبر المقبل، وستشهد نظاماً جديداً في الموسم المقبل.

حيث ستقام مباريات الدور الأول من مباراتين بنظام خروج المغلوب للصعود إلى الدور ربع النهائي على أن يصعد مباشرة للدور ربع النهائي كل من فريقي الشارقة والنصر بصفتهما بطلا آخر نسخة من مسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي فيما يقام كل من الدور ربع النهائي ونصف النهائي من مباراتين بنظام الذهاب والإياب ثم النهائي من مباراة واحدة.

وسيلعب الشارقة في ربع النهائي مع الفائز من الدور التمهيدي الأول على أن تقام المباراة الأولى على ملعب الشارقة، بينما يلعب النصر مع الفائز من الدور التمهيدي الرابع على ملعب «العميد».

كأس الخليج العربي

سيتم بناء على آلية قرعة كأس الخليج العربي وضع أرقام مباريات الدور الأول في الوعاء الأول (من رقم 1 إلى رقم 6). كما سيتم تقسيم الفرق الاثني عشر بعد حذف فريقي الشارقة والنصر على وعاءين بناءً على ترتيب موسم 2018 /‏‏ 2019 بحيث يكون الوعاء الثاني خاصاً بالفرق الأعلى في الترتيب وتكون الفرق الأقل في الترتيب في الوعاء الثالث على النحو التالي:

المجموعة الأولى (شباب الأهلي - الوحدة - العين - الجزيرة - بني ياس - عجمان).

المجموعة الثانية (الوصل - الظفرة - اتحاد كلباء - الفجيرة - خورفكان - حتا).

حيث يتم سحب رقم المباراة ومن ثم سحب الفريقين المتنافسين حتى يتم الانتهاء من جميع المباريات.

دوري الخليج العربي

وفيما يتعلق بقرعة مسابقة دوري الخليج العربي التي ستنطلق يوم 9 سبتمبر المقبل، فمن المقرر إقامة مباريات الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا في الجولتين الثانية والثالثة، حيث سيتم تقسيم الفرق على النحو التالي:

أولاً: وفقاً للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم 2020

ثانياً: بناء على الحضور الجماهيري والمشاهدات التلفزيونية خلال المواسم السابقة.

المجموعة الأولى (الشارقة - شباب الأهلي - الوحدة - العين)

المجموعة الثانية (الجزيرة - النصر - الوصل)

المجموعة الثالثة (عجمان - بني ياس - الظفرة)

المجموعة الرابعة (حتا - الفجيرة - خورفكان - اتحاد كلباء).

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