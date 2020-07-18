تعاقدات خورفكان.. «كوكتيل» الخبرة والشباب

المصدر: (خورفكان – محمد فضل)

رحبت شركة خورفكان لكرة القدم باللاعبين الجدد الذين انضموا إلى تشكيلة النُسور خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث راعت شركة خورفكان برئاسة خليل غانم المزج بين «الخبرة والشباب» في مسألة التعاقدات وذلك لإحداث التوازن في خطوط الفريق.

وقامت الشركة بنشر صور اللاعبين على منصات النادي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم التعاقد مع 6 لاعبين مواطنين وهم الثنائي خالد جلال وزميله عامر مبارك قادمين من نادي النصر الأول إعارة لموسم والثاني بعقد حُر، وكذلك انضم الجناح الطائر عمر جمعة ربيع لاعب الشارقة إلى تشكيلة النسور وسبقه في التوقيع خالد البلوشي مدافع الفجيرة ولاعب المنتخب الأولمبي إلى جانب درويش محمد نجم النواخذة والحارس عبيد ثاني لاعب حتا السابق.

وأيضاً تعاقدت الشركة مع المهاجم الكولمبي ارولاندو بيرو قادماً من ناديي فلامنغو البرازيلي والذي حل بديلاً عن البرازيلي دودو ووقع في كشوف خورفكان أيضاً على سبيل الإعارة قادماً من العين وليد سراج بعد أن خاض تجربة ناجحة مع حتا خلال الموسم الأخير الذي تم إلغاؤه بسبب جائحة كورونا، فضلاً عن تجديد إعارة عدد من اللاعبين وعلى رأسهم لاعب الجزيرة الشاب فيصل المطروشي وعيسى العتيبة لاعب بني ياس.

وينتظر الجهاز الفني بقيادة كانيدا وصول الأجانب خلال الساعات القادمة وتجديد عقود الثلاثي الأجنبي رامون لوبيز، وبرونو، ودياز .

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