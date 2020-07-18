عبد الرحمن محمد: روح الفريق سلاح النصر

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعرب عبد الرحمن محمد نجم منتخبنا والنصر سابقاً وعضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم حالياً، عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية التي أولاها له سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس النادي.

في اعتماده ضمن مجلس إدارة شركة كرة القدم، وتعتبر هذه الثقة وسام شرف وتقدير على صدره وحافزاً لتقديم كل ما لديه للقلعة الزرقاء في ظل التعاون الكبير بين أعضاء مجلس الشركة برئاسة عبد الرحمن أبو الشوارب للعمل ضمن روح الفريق الواحد، مشيداً بالعمل الكبير للجنة الفنية في الفترة السابقة من أجل استكمال عودة الفريق للمنافسة على لقب الدوري.

وأضاف عبد الرحمن محمد في لقاء مع الزميل محمد مبارك عبر شبكة «سبورت فور أول»، إن فريق العمل في قلعة «العميد» يسعى إلى وضع «العميد» في المسار الصحيح لتلبية آمال وتطلعات جماهير «العميد» وتحقيق الهدف الرئيسي عبر الحصول على لقب دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن «التركة» ثقيلة إلا أنه بالعمل الجماعي وروح الفريق الواحد قادرين على قهر جميع الصعوبات والتحديات.

وعن استغناء النصر عن 10 لاعبين أخيراً، قال إن القرار جاء بناءً على التقرير الفني للمدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش بإعارة بعض اللاعبين الصغار لاكتساب مزيد من الخبرة مع أندية أخرى فيما تم الاستغناء عن بعض العناصر استناداً إلى رؤية المدرب الفنية ووجهة نظره بأن هذه الأسماء لا تخدم خطته في الفترة المقبلة.

مدرب «الأبيض»

وعن رأيه تجاه تولي الكولومبي خورخي لويس بينتو تدريب منتخبنا الوطني الأول، قال إنه لا يشترط أن يرتبط نجاح المدرب بامتلاكه تجربة عربية أو خليجية، وبينتو لديه خبرة في التعامل مع المنتخبات مثل كوستاريكا أو هندوراس أو كولومبيا تعتبر طبيعة اللاعب الخليجي قريبة من لاعبي هذه المنتخبات نظراً للاعتماد على المهارات أكثر من اللياقة البدنية والقوة الجسمانية، مطالباً الجميع بالالتفاف حول «الأبيض» ودعمه في المهمة الوطنية خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تحتاج حصد 12 نقطة للتأهل إلى الدور المقبل.

وذكر أن الاحتراف الإداري سواء في المنتخبات أو الأندية يعتبر مطلباً وضرورة في الفترة المقبلة وسيساهم في التقدم لخطوات في كرة القدم الإمارات.

وعن غياب النصر لسنوات طويلة، قال عبد الرحمن محمد إنه لم يظهر جيل يوازي الجيل الذي حقق آخر لقب للدوري في عام 1986، آملاً العودة في المستقبل القريب لاستعادة لقب الدوري بعد تحقيق العديد من البطولات على مر السنوات الماضية.

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