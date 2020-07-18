الملاعب العربية تترقّب عودة الدوريات

المصدر: العين- طلحة عبدالله

بعد توقفها منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد بدأت الدوريات في العديد من الدول العربية رحلة التحضير للعودة للنشاط الرياضي، وفق قرارات متباينة ما بين الإلغاء للموسم السابق وبداية موسم جديد.

واستكمال ما تبقى من منافسات الموسم المتوقف واختارت 9 اتحادات شهر أغسطس للعودة، فيما استقر قرار 4 منها على العودة في سبتمبر، ولم تحدد 3 اتحادات موعداً نهائياً حتى لحظة كتابة هذا التقرير، في حين عادت 3 دوريات بالفعل للنشاط في شهرى مايو ويونيو الماضيين، وفيما يلى رصد لمواعيد عودة هذه الدوريات.

أغسطس

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم 7 أغسطس المقبل موعداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020 على أن يكون جدول المباريات على مرحلتين، في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وستكون المرحلة الثانية اعتباراً من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة، وقرر اتحاد كرة القدم السعودي في بيان رسمي استئناف النشاط في 4 أغسطس بناء على قرار وزارة الرياضة.

وفي الكويت أعلن اتحاد كرة القدم استكمال الموسم الحالي 2019-2020 في 15 أغسطس بعد مخاطبة اللجنة الثلاثية (اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة) للحصول على موافقة وزارة الصحة ووزارة الداخلية.

أعلنت تونس استئناف دوري كرة القدم في 2 أغسطس خلف الأبواب المغلقة بدون حضور جماهيري، وذلك بداية من الجولة 17 بحيث تلعب 7 جولات في شهر أغسطس وينتهى الموسم الحالي في 20 سبتمبر، وفي السودان حسم اتحاد كرة القدم، قرار استئناف الدوري، في 15 أغسطس باستكمال المباريات المتبقية من الدوري.

وفي البحرين تقرر استئناف دوري ناصر بن حمد الممتاز باستكمال الجولات السبع المتبقية في الأسبوع الأول من شهر أغسطس بدون حضور جماهيري، وفي موريتانيا تقرر استكمال المراحل الـ 7 المتبقية مع بعض المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز في نهاية شهر أغسطس، وفي الأردن حددت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم الأردني 3 أغسطس موعداً لاستئناف النشاط بانطلاق الأسبوع الثاني من دوري المحترفين.

في المغرب ووفقاً لبيان الاتحاد المغربي سيتم استئناف منافسات الموسم الحالي بإقامة المباريات المؤجلة في الفترة من 24 يوليو إلى 8 أغسطس، على أن تقام المنافسات الاعتيادية في الفترة من 12 أغسطس إلى 13 سبتمبر.

سبتمبر

ألغى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ما تبقى من مسابقتي دوري الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وأعلن بداية موسم جديد حدد له تاريخ 9 سبتمبر المقبل، على أن تنطلق مسابقة كأس الخليج العربي في 3 سبتمبر 2020، واتخذ الاتحاد العراقي قراراً مماثلاً في بيان حدد خلاله انطلاق النسخة الجديدة للدوري في 10 سبتمبر 2020، ولم يختلف الوضع في الاتحاد اللبناني الذي أعلن إلغاء الموسم الحالي على أن يبدأ موسم جديد في 18 سبتمبر المقبل.

في سلطنة عمان، كشفت تقارير إخبارية عن مسودة قرار لاتحاد كرة القدم باستئناف الجولات المتبقية من الدوري الممتاز خلال الفترة من 17 إلى 27 من سبتمبر المقبل، إضافة لاستكمال مسابقة كأس السلطان خلال تلك الفترة.

عودة مبكرة

في سوريا، استؤنفت بطولة سوريا في كرة القدم اعتباراً من 28 مايو من دون جمهور، وفي فلسطين قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استئناف دوري المحترفين والدرجة الأولى بداية من 12 يونيو الماضي وذلك عبر بيان رسمي وفقاً لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعاد الدوري الصومالي للحياة في 18 يونيو الماضي كأول حدث يتم استئنافه في البلاد بعد موافقة السلطات الحكومية على استئناف الأنشطة الرياضية، وأقيمت المباريات من دون جمهور حتى إشعار آخر.

دون تحديد

في الجزائر، اعترف وزير الشباب والرياضة الجزائري سيد علي خالدي بصعوبة عودة الرياضات الجماعية ومنها كرة القدم في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا.ولم يحدد الاتحاد الليبي لكرة القدم، موعداً لاستئناف النشاط الرياضي المتوقف منذ فترة طويلة بسبب الأحداث، غير أن هناك شبه إجماع على العودة لإقامة الدوري الليبي بنظام المجموعتين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز