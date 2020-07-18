لجنة البروتوكول الصحي تبدأ زياراتها للأندية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

بدأت اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول الصحي للعودة إلى التدريبات أول من أمس زياراتها للأندية في إطار المتابعة الميدانية والتأكد من التزام الأندية بمعايير السلامة في خلال التدريبات.

وضم الوفد الذي زار الوصل والنصر الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس اللجنة رئيس لجنة الطب الرياضي، والدكتور أحمد إبراهيم عضو لجنة الطب الرياضي، ومحمد النقبي من إدارة المسابقات، ومبخوت الهاجري من رابطة دوري المحترفين الإماراتية أعضاء اللجنة، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة.

وستواصل اللجنة زياراتها لكافة الأندية خلال هذا الأسبوع.

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