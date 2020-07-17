لجنة البروتوكول الصحي تتابع التزام الأندية بمعايير السلامة

المصدر: وام

بدأت اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول الصحي لعودة اندية كرة القدم إلى التدريبات زياراتها للأندية في إطار حرصها على المتابعة الميدانية والتأكد من التزام الأندية بمعايير السلامة والشروط الواجب اتباعها خلال التدريبات .

وضم الوفد الذي زار ناديي الوصل والنصر أمس الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس اللجنة رئيس لجنة الطب الرياضي، والدكتور أحمد إبراهيم عضو لجنة الطب الرياضي، ومحمد النقبي من إدارة المسابقات، ومبخوت الهاجري من رابطة دوري المحترفين الإماراتية أعضاء اللجنة، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة .

وأكد الدكتور مصطفى الهاشمي أن زيارات متابعة تنفيذ البروتوكول هدفها الأول التدقيق على كافة الأمور الاحترازية والوقائية، نظراً للوضع الصحي الراهن وأهمية وجود لوحات ولافتات التوعية حول أهمية التطهير والتعقيم الشخصي في كافة أرجاء أماكن التدريب بالإضافة الى العلامات الاسترشادية والوقائية، وتوافر المعقمات والكمامات والمستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة لأهمية إجراء فحص درجة الحرارة عند دخول ملاعب التدريب، والتأكيد على التعقيم المستمر لكافة المرافق، ووجود أكثر من ممر لدخول وخروج اللاعبين، وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة .

وأضاف الهاشمي ان الهدف الثاني للزيارات الميدانية هو الرد على تساؤلات واستفسارات الأندية فيما يخص بعض البنود التي حرصوا على مناقشتها معنا لرفع درجة الوعي والمسؤولية التي يتمتع بها مسؤولو الأندية وحرصهم على تطبيق البروتوكول على أكمل وجه، بالإضافة للمجهودات والاستعدادات الكبيرة التي تقوم بها الأندية لعودة النشاط إلى الملاعب فيما ستواصل اللجنة زياراتها لكافة الأندية خلال الأسبوع المقبل.

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