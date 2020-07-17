الوصل ينفض غبار كورونا

المصدر: دبي-علي شدهان

تشهد أروقة الوصل تسارعاً في الخطى، وتواصلاً في الجهود من أجل نفض غبار وباء "كورونا" من خلال سلسلة خطوات عملية، برز منها، تخفيض مستوى المصاريف التشغيلية بنسبة 30% في إطار سياسة إدارة النادي الهادفة إلى ترشيد الإنفاق، و"ضغط" المصاريف عبر تطبيقات محسوبة بدقة لمواجهة الإفرازات والارتدادات والتأثيرات التي أحدثها "كوفيد19" على مختلف جوانب الحياة، ومنها، ما يتعلق بالجانب الرياضي.

إفرازات "كورونا"

وتوزعت نسبة التخفيض البالغة 30% في حجم مصاريف الوصل، على كل ما يرتبط بالجوانب التشغيلية في الشقين "الجاري والأصول" في عموم أرجاء النادي، كالتعاقد مع الشركات والجهات العاملة في أروقة النادي، وحجم العقود معها، وحتمية مراجعة تلك العقود بما يتوافق مع نهج إدارة الوصل في ظل إفرازات "كورونا".

نهج وصلاوي

كما تمثل التخفيض في عدم إبرام أي تعاقدات جديدة مع أي جهات وشركات أخرى إلا في إطار الضرورة القصوى، ووفقا لمتطلبات و"ضغوطات" المرحلة الحالية، وفي ظل ذات النهج الوصلاوي الساعي إلى عدم الوقوع في فخ "مطبات كورونا"، خصوصاً في الجانب المالي من خلال "حزمة" إجراءات وتحركات وتطبيقات عملية على أرض الواقع.

الفريق الأول

وراعت التحركات الوصلاوية في مجال تخفيض المصاريف التشغيلية في عموم جوانب العمل، التوازن بين حجم الإيرادات الداخلة إلى "خزينة" الوصل، وبين مستوى المصاريف في النادي، وهو التوازن الذي قاد إلى نوع من السيطرة على "رتم" تأثيرات "كورونا" على واقع الوصل وعموم حركته التي انعكست إيجابا فيما يتعلق بكرة القدم، وتحديدا على صعيد الفريق الأول في النادي، خصوصا في "جزئية" عدم الاندفاع بعيدا في إبرام تعاقدات مكلفة ماليا سواء على مستوى المحترفين الأجانب أو اللاعبين المحليين.

عدم الاندفاع

ولم تتوقف إدارة الوصل عند حد "عدم الاندفاع" في مجال التعاقدات مع المحترفين الأجانب، واللاعبين المحليين، وأجانب فئة "المقيم" مع الفريق الأول لكرة القدم فحسب، بل عملت على إجراء نوع من "الغربلة" في صفوف المحليين و"المقيمين" تحديدا، فأبقت على مَن يُفيد الفهود، وفتحت الباب واسعا أمام مَن ترى أنه لم يعد يشكل إضافة نوعية للوصل في الموسم الجديد، وذلك من خلال بيع البطاقة نهائيا أو الإعارة لفترة محددة.

رحيل وإعارة

وفيما تعاقد الوصل مع الأرجنتيني نيكولاس اوروز، والبرازيلي سانتوس نيريس، وأعاد قيد مواطنه رونالدو منديز، وتمسك بمواطنهما ناتان فيليبي، وبالغاني جورج دووبنغ، فإن النادي فتح باب الرحيل وإنهاء العلاقة مع الأكوادوري غايبور والبرازيلي غالفاو والألماني كريستيان تريش والأرجنتيني خواكين بيريز والغاني بشيرو الحسن، واحمد علي وخالد سبيل وخالد الشيباني وعبدالله مال الله، فيما وافق على استمرار إعارة عبدالله كاظم والعُماني عبدالله خميس إلى حتا، وإعارة محمد البيرق إلى الفجيرة.

وصول اوروز

وعلى صعيد متصل بفريق الوصل الأول لكرة القدم، وصل الأرجنتيني نيكولاس اوروز المحترف الجديد في صفوف الفهود إلى دبي في ساعة مبكرة من فجر الجمعة قادما من بلاده، لينضم إلى فريقه الجديد بعد خضوعه للإجراءات الاحترازية من وباء "كورونا".

اكتمال العقد

ويتوقع أن يكتمل عقد الرباعي الأجنبي لفريق الوصل، اليوم بالتحاق الثلاثي البرازيلي المكون من ويلتون سواريز ورونالدو مندير، والقادم الجديد سانتوس نيريس، والثنائي البرازيلي في فئة "المقيم"، المؤلف من ناتان فيليبي وماتيوس داسيلفا، بالتزامن مع التحاق فابيو ليما نجم الفهود الأول، فيما انخرط الغاني جورج دووبنغ المقيد في فئة "المقيم" بتدريبات الوصل منذ اليوم الأول لانطلاقها السبت الماضي.

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