مدرب العين يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية خلال التدريبات

المصدر: العين- البيان الرياضي

شدد المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل، المدير الفني لفريق نادي العين، على ضرورة وأهمية الالتزام بالإجراءات الإحترازية كافة لتجنب الوقوع في مشاكل صحية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال في أول تصريحات له عقب تدشين العين لتدريباته الميدانية بعد توقف استمر منذ مارس الماضي: لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية قبل وأثناء وحتى بعد انتهاء الحصة التدريبية للمحافظة على صحة اللاعبين والجهاز الفني والإداري وكل منتمٍ لمنظومة الفريق وهو الأمر الأهم في الوقت الحالي حتى نعزز من مؤشرات الثقة في جميع الأعمال التي تنتظرنا.

وأضاف: بدأنا عملنا بمجموعات صغيرة وحرصنا على اعتماد أسلوب تدريبي يحافظ على المسافات والتباعد بين الجميع للمحافظة على صحة وسلامة كل أعضاء الفريق وتجنب وقوع أي مشاكل صحية فنحن نرغب في وجود جماهيرنا إلى جانبنا دائماً ليس على مستوى المباريات فحسب بل حتى الحصص التدريبية.

وزاد: الأمر ليس سهلاً بالنسبة لنا، لأننا نرغب في تواجد جماهير النادي إلى جانبنا في كل اللحظات وكذلك إطلاع وسائل الإعلام التي تستحق كل التقدير على اهتمامهم وجهودهم بالعمل الذي نقوم به ولكننا مطالبون بالالتزام بالبرتوكول الصحي، الجميع هنا يدركون جيداً أننا نخوض تجربة مختلفة لم نعتد عليها من قبل خلال مرحلة الإعداد للموسم الجديد غير أنه يتوجب علينا أن نتحلى بالصبر في كافة التفاصيل المرتبطة بما ينبغي علينا القيام به بداية بالإجراءات الاحترازية.

وحول تمديد تعاقد اللاعب البرازيلي المقيم رفائيل أنطونيو ، قال: اللاعب قدم نفسه بصورة ممتازة برغم أنه لم يلعب كثيراً في الموسم المنتهي ويمتلك الفرصة للاستمرار مع الفريق ويعمل على تطوير مقدراته كونه لاعب شاب يمتلك شخصية جيدة ساعدته في التأقلم مع الفريق خلال فترة وجيزة فهو مكسب بالنسبة للنادي

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