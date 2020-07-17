دبا الحصن يتعاقد مع المدرب البرتغالي روي انطونيو

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

تعاقد دبا الحصن مع المدرب البرتغالي روي انطونيو للإشراف على تدريب الفريق الأول خلال الموسم الكروي الجديد 2020/2021 .

وحضر توقيع العقد الذي تم مساء اليوم مع المدرب البرتغالي إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .

وتقرر أن يكون العقد لموسم قابل للتجديد .

واكد الدرمكي بأن التعاقد مع المدرب انطونيو جاء بعد بحث ودراسة في اختيار الأفضل فضلاً عن معرفته السابقة بالفريق الذي سبق وان اشرف على تدريبه قبل ثلاثة مواسم وسجله التدريبي الحافل والذي كان آخره تحقيق بطولة الرديف مع الشرقاوي متمنياً له التوفيق وان يكون على قدر من التحدي والطموح .

من جانبه اعرب انطونيو عن سعادته بالعودة مجدداً لدبا الحصن بيته الثاني مؤكدا بانه سيبذل كل ما في وُسعه في تحقيق تطلعات الجماهير الحصناوية وفي صعود فريقها ومعانقة دوري المحترفين منوهاً إلى أنه اعد برنامج إعدادي متكامل بالتنسيق مع إدارة النادي .

يذكر أن دبا الحصن حدد بعد غد الأحد موعداً لانطلاقة الإعداد الداخلي بعد اكتمال الفحوصات الطبية للاعبين والجهاز الإداري والفني .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز