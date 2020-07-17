رابطة المحترفين الإماراتية تعلن آلية إجراء قرعة مسابقتي الدوري والكأس

المصدر: البيان الإلكتروني

تجري رابطة المحترفين الإماراتية قرعة الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 في الثامنة من مساء الغد السبت بمقر وزارة الصحة بإمارة دبي تحت شعار " شكرا خط دفاعنا الأول"، بحضور ممثلي مختلف مؤسسات خط الدفاع الأول، وسيتم بث مراسم القرعة عبر القنوات الرياضية المحلية، بالإضافة إلى نظام الاتصال المرئي "عن بعد" مع ممثلي الأندية.

تستهل مراسم الحفل بالسحب على مسابقة كأس الخليج العربي التي ستشهد نظاما جديدا في الموسم المقبل، حيث ستقام مباريات الدور الأول من مباراتين بنظام خروج المغلوب للصعود إلى الدور ربع النهائي على أن يصعد مباشرة للدور ربع النهائي كل من فريقي الشارقة والنصر بصفتهما بطلا آخر نسخة من مسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي فيما يقام كل من الدور ربع النهائي ونصف النهائي من مباراتين بنظام الذهاب والإياب ثم النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد تحدده رابطة المحترفين الإماراتية.

وعليه، ستكون مباريات الدور ربع النهائي على النحو التالي:

• نادي الشارقة مع الفائز من الدور التمهيدي الأول على أن تقام المباراة الأولى على الاستاد المخصص لنادي الشارقة.

• الفائز من الدور التمهيدي الثاني مع الفائز من الدور التمهيدي الثالث على أن تقام المباراة الأولى على ملعب الفائز من الدور التمهيدي الثاني.

• نادي النصر مع الفائز من الدوري التمهيدي الرابع على أن تقام المباراة الأولى على الاستاد المخصص لنادي النصر.

• الفائز من الدور التمهيدي الخامس مع الفائز من الدور التمهيدي السادس على أن تقام المباراة الأولى على استاد الفائز من الدور التمهيدي الخامس.

ثم مباريات الدور قبل النهائي حسب ما يلي:

• الفائز من الدور ربع النهائي الأول مع الفائز من ربع النهائي الثاني على أن تقام المباراة الأولى على ملعب الفائز من الدور ربع النهائي الأول.

• الفائز من الدور ربع النهائي الثالث مع الفائز من الدور ربع النهائي الرابع على أن تقام المباراة الأولى على ملعب الفائز من الدور ربع النهائي الثالث.

وتعتمد آلية قرعة كأس الخليج العربي على التالي:

يتم وضع أرقام مباريات الدور الأول في الوعاء الأول (من رقم 1 إلى رقم 6 ).

يتم تحديد الفرق التي تقام المباريات على ملعبها أولاً في الدور الأول، ولضمان العدالة بين جميع الفرق من خلال القرعة بناءً على ما يلي:

o المباريات من 1 إلى 3: تقام المباراة الأولى على ملاعب الفرق المسحوبة من الوعاء الثاني والخاص بالفرق الأعلى في الترتيب.

o المباريات من 4 إلى 6: تقام المباراة الأولى على ملاعب الفرق المسحوبة من الوعاء الثالث والخاص بالفرق الأقل في الترتيب.

يتم تقسيم الفرق الاثني عشر بعد حذف فريقي الشارقة والنصر على وعاءين بناءً على ترتيب موسم 2019/2018 بحيث يكون الوعاء الثاني خاص بالفرق الأعلى في الترتيب وتكون الفرق الأقل في الترتيب في الوعاء الثالث على النحو التالي:

o المجموعة الأولى تضم أندية ( شباب الأهلي – الوحدة – العين – الجزيرة – بني ياس – عجمان ).

o المجموعة الثانية تضم أندية ( الوصل – الظفرة – ا.كلباء – الفجيرة – خورفكان – حتا ).

يتم سحب رقم المباراة ومن ثم سحب الفريقان المتنافسان حتى يتم الانتهاء من جميع المباريات.

أما قرعة مسابقة دوري الخليج العربي فتعتمد على المبادئ التالية:

• إقامة مباريات الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أسيا في الجولتين الثانية والثالثة.

• تقسيم الفرق وفقاً للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم 2020 والحضور الجماهيري والمشاهدات التلفزيونية خلال المواسم السابقة وفقاً للتالي:

o المجموعة الأولى ( الشارقة – شباب الأهلي - الوحدة – العين ) .

o المجموعة الثانية ( الجزيرة – النصر – الوصل ).

o المجموعة الثالثة ( عجمان – بني ياس – الظفرة ).

o المجموعة الرابعة ( حتا – الفجيرة - خورفكان – ا.كلباء ).

• يلعب كل فريق خلال الدور الأول عدد 6 مباريات على ملعبه و7 مباريات خارج ملعبه أو العكس.

• لا يلعب كل فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على ملعبه أو خارج ملعبه.

• لا تلعب أي من الفرق في المجموعتين الأولى والثانية مع بعضهم البعض أكثر من مباراتين متتاليتين.

• لا تلعب أي من الفرق في المجموعتين الثالثة والرابعة أكثر من مباراتين متتاليتين مع فرق المجموعة الأولى.

• لا يلعب كل فريق من فرق المجموعة الأولى مع أي فريق من المجموعة الثانية في الجولتين الأولى والرابعة.

• عدم إقامة أكثر من مباراة بين الفرق في المجموعتين الأولى والثانية في الجولة الأخيرة.

الجدير ذكره أنه سيتم الإعلان عن جدول المباريات في الأسابيع القليلة القادمة.

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