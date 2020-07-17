طيران الإمارات وأولمبيك ليون يكشفان النقاب عن القميص الرسمي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت طيران الإمارات وأولمبيك ليون OL عن قمصان الفريق الرسمية الجديدة لموسم 2020/ 2021 خلال مباراة ودية للفريق ضد رينجرز غلاسكو ضمن بطولة فيوليا الودية.

وأقيمت المباراة، على ملعب أولمبيك ليون "استاد غروباما Groupama Stadium" ليلة أمس.

ويحمل قميص الفريق 2020/ 2021 علامة طيران الإمارات التجارية Fly Better، ويمثل بداية شراكة لخمس سنوات، حيث ستكون الناقلة الراعي الرسمي الرئيس لأولمبيك ليون. وسوف يرتدي اللاعبون القميص الثاني (الاحتياطي) يوم غدٍ السبت خلال مباراتهم الودية ضد فريق نادي سيلتيك.

وسوف تظهر علامة طيران الإمارات الشهيرة Fly Better على الجانب الأمامي من أطقم التدريب وقمصان لاعبي ليون خلال جميع مباريات التي سيخوضها الفريق حتى يونيو 2025، بما في ذلك البطولة الفرنسية وكأس أوروبا. ويرتبط وعد طيران الإمارات بالتميز الدائم مع قيم أولمبيك ليون في السعي إلى تحقيق أعلى مستويات النجاح.

وتقوم استراتيجية طيران الإمارات طويلة المدى على التواصل مع عملائها في جميع أنحاء العالم من خلال الرياضة، وتعزز هذه الشراكة استثمار الناقلة ومساهمتها الاقتصادية في منطقة ليون وفرنسا عامةً.

وكانت طيران الإمارات قد بدأت خدمة فرنسا منذ عام 1992 برحلات من دون توقف إلى مطار باريس شارل ديغول. وفي عام 2012، وسعت نطاق خدمتها للمسافرين الدوليين عبر شبكتها إلى جنوب فرنسا بإطلاق رحلات إلى مدينة ليون. وأصبحت باريس من بين الوجهات الأولى التي استأنفت طيران الإمارات عمليات الركاب إليها في مايو الماضي، كما عاودت تشغيل طائرتها العملاقة A380 إلى العاصمة الفرنسية اعتباراً من 15 يوليو الجاري.

وبالإضافة إلى قميص أولمبيك ليون، يظهر شعار Fly Better على قمصان فرق كرة القدم الأخرى التي ترعاها طيران الإمارات، بما فيها "إيه سي ميلان" وأرسنال وبينفيكا ورويال مدريد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز