"أوروز الوصل".. وصل

المصدر: دبي-علي شدهان

وصل الأرجنتيني نيكولاس أوروز، المحترف الجديد في فريق الوصل الأول لكرة القدم، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة إلى دبي قادما من بلاده، لينضم إلى فريقه الجديد بعد خضوعه للإجراءات الاحترازية من وباء "كورونا".

ويتوقع أن يكتمل عقد الرباعي الأجنبي لفريق الوصل اليوم، بالتحاق الثلاثي البرازيلي المكون من ويلتون سواريز ورونالدو مندير، والقادم الجديد سانتوس نيريس، والثنائي البرازيلي في فئة "المقيم"، المؤلف من ناتان فليبي وماتيوس داسيلفا، بالتزامن مع التحاق فابيو ليما نجم الفهود الأول، فيما انخرط الغاني جورج دووبنغ المقيد في فئة "المقيم" بتدريبات الوصل منذ اليوم الأول لانطلاقها السبت الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز