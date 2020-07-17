المنصوري: «الخلوة» وضعت أساساً للمستقبل

المصدر: متابعة - العوضي النمر

عبّر سيف المنصوري نائب رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات في اتحاد الكرة، عن سعادته بنجاح خلوة الاتحاد في تحقيق أهدافها، ووضع أساس قوي لمستقبل كرة الإمارات، بعد مشاركة نخبة من القيادات العالمية والقارية والمحلية، وإثراء النقاش بالعديد من الأفكار والمقترحات التي تساهم في صياغة مستقبل اللعبة في الدولة.

مؤكداً أنه سيتم الاستفادة من جميع الآراء التي طرحت خلال الجلسات العشر التي شهدتها الخلوة على مدى يومين، حيث سيتم تجميع تلك الآراء وبلورتها وعرضها على مختلف لجان العمل في الاتحاد من أجل تطبيقها على أرض الواقع.

أجواء

وأشار إلى أن الخلوة جعلتنا نعيش أجواءً مختلفة وأياماً استثنائية، في حدث دولي فريد يضاف لسلسلة المبادرات والأفكار التطويرية التي يقدمها اتحاد الكرة منذ بداية عمله، بفضل دعم القيادة الرشيدة وحماس الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، ولعل مشاركة جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

والشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي وخلدون المبارك رئيس مجموعة سيتي الرياضية العالمية والعديد من الشخصيات الرياضية المحلية قد أسهم في إثراء الحوار والنقاش بحكم الخبرات المتراكمة لدى هؤلاء.

مستقبل

وقال: لقد ساهمت خلوة الإمارات المساهمة في رسم مستقبل كرة الإمارات خلال السنوات المقبلة، كما تصب في مصلحة اللعبة في الدولة، وتحفز الجميع على المشاركة في صياغة مستقبل الكرة، كما أنها تراعي تحقيق التواصل القوي مع المنظمات الدولية الكبرى في اللعبة وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي، والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة.

مشيراً إلى أنه على ثقة بأن مخرجات الجلسات التي تتضمنها الخلوة سوف تضع إطاراً علمياً مميزاً يمكن الاعتماد عليه في رسم خطة التطوير المستقبلية، والاسترشاد بها في وضع الاستراتيجية المناسبة التي تحقق طموح الجمهور الرياضي.

آراء

وأضاف قائلاً: نشكر كل من شارك في الخلوة، وقام بطرح العديد من الأفكار والآراء التي تعكس مدى الاهتمام بمستقبل اللعبة، ومدى الحرص على أن يكون كل شخص في موقعه جزءاً من منظومة النجاح مما ساهم في إثراء المحاور المختلفة بآرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم.

حيث نرى أن تطوير كرة الإمارات ليس مسؤولية الاتحاد وحدة بل مسؤولية الأندية واللاعبين والإعلام والحكام والمدربين والإداريين بالإضافة إلى الجماهير، لذلك كان قرار انفتاح مجلس إدارة الاتحاد ومنح الفرصة لكل الآراء في حوار صحي ديمقراطي صريح وشفاف، والاستماع لكل المقترحات التي تدعم مسيرة التطور.

تطوير

وفي ما يتعلق بالأفكار الخاصة بتطوير المنتخبات قال المنصوري: الذي أدار الحوار في هذا المحور المهم، لقد استمعنا إلى آراء العديد من المدربين والفنيين من جنسيات مختلفة وسعدنا بطرحهم والنقاش معهم، وشرحنا لهم خطط اللجنة الفنية والمنتخبات لتطوير كل أوجه النشاط في المنتخبات، وعرضنا عليهم المشروع الطموح والذي يضم 11 مشروعاً لتطوير العمل الفني بما ينعكس على تطور المنتخبات الوطنية.

واختتم المنصوري تصريحاته، بأن خلوة الإمارات لن تكون الأخيرة بل سيتبعها اجتماعات مماثلة على المستوى الدولي والقاري والخليجي للاستفادة من كل الآراء والتجارب بما يساهم في تحقيق الطفرة المنتظرة لكرة الإمارات.

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