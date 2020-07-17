الشحي يرفض العُروض وينضم للنمور

المصدر: (كلباء – محمد فضل)

رفض اللاعب الدولي محمد الشحي كافة العُروض التي قدمت له عقب انتهاء عقده مع الشارقة قبل أيام، واختار لاعب العنابي السابق الانضمام لقلعة نمور كلباء بعد أن اتفق الطرفان على كافة الشروط التي مهدت إلى توقيع صفقة انتقال اللاعب ليرتدي الشحي «القميص» الرابع في مسيرته الكروية على مستوى الأندية بدءاً من الوحدة والذي تألق معه ونال مع العنابي عديد الألقاب.

ومن بعده الظفرة وليكون اللاعب هدفاً في الموسمين الماضيين لأكثر من ناد من بينها الوصل والظفرة لكن عرض الشارقة كان الأفضل حينها ليتألق الشحي مع بطل الدوري كما لم يتألق من قبل ويظهر بوجه «ولوك»جديد بعد أن ساهم مع بقية زملائه اللاعبين في الحُصول على لقب بطل الدوري وكأس السُوبر مع بداية الموسم الكروي الأخير الذي تم إلغاؤه بسبب جائحة كورونا.

وتبدو طموحات اللاعب كبيرة مع النمور خلال الموسم الجديد بعد أن نشر رسالة عبر حسابه الشخصي بتويتر مفادها: يتجدد الطموح في عشق كرة القدم، ويضيف: ما زلت مُحترفاً واستكمالاً لما بدأت فيه بالوحدة والظفرة والشارقة أسعى بأن أقدم كل إمكانياتي لخدمة اتحاد كلباء وأن أكون إضافة قوية للفريق واختتم تغريدته بتوجيه الشكر لإدارة النادي والجماهير على ثقتهم الكبيرة فيه.

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