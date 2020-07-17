«الإمارات» يُدشن عودة النشاط بالفحوصات

المصدر: (رأس الخيمة – البيان الرياضي)

دشن نادي الإمارات إجراءات عودة النشاط الرياضي تأهباً للموسم الكروي 2020 - 2021، بإجراء فُحوصات طبية لكل اللاعبين والموظفين والعاملين بالنادي.

وفقاً لتوجيهات مجلس إدارة النادي، وذلك بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة الطبية، وبمشاركة هيئة الهلال الأحمر ومتطوعين من جامعة أم القيوين ضمن مبادرتهم تحت شعار جميعنا مسؤول تعزيزاً لبرنامج المسح الوطني لكوفيد – 19، بحضور محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي.

والدكتور عبدالله النعيمي مُدير منطقة رأس الخيمة الطبية ومهرة صراي رئيسة المبادرات المجتمعية بمنطقة رأس الخيمة الطبية. وأوضح محمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة، أن الحملة شملت مشاركة وفحص اللاعبين والموظفين، حرصاً على دعم الإجراءات الاحترازية.

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