تعاقدات بني ياس.. تركيز على العناصر الشابة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

اعتمدت اللجنة الفنية بنادي بني ياس على العناصر الشابة في تعاقداتها الأخيرة، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد، وهو ما بدا واضحاً من صفقات السماوي، التي أبرمتها شركة كرة القدم خلال الميركاتو الصيفي، فضلاً عن تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الشباب مؤخراً.

ويركز بني ياس على بناء فريق للمستقبل بضم عناصر صغيرة السن، في ظل عملية الإحلال والتجديد، التي تقوم بها بعد الاستغناء عن عدد من اللاعبين الكبار، والتعاقد مع وجوه شابة.

6 صفقات

وأنجزت إدارة شركة كرة القدم ببني ياس 6 صفقات بشكل رسمي بعد الإعلان، أول من أمس، عن التعاقد رسمياً مع الثلاثي المدافع سلطان حسين (24 عاماً) قادماً من الإمارات في صفقة انتقال حر، والحارس أحمد الحوسني (24 عاماً) قادماً من دبا الفجيرة، ولاعب الوسط محمد حمدان الزعابي (26 عاماً) لاعب الظفرة في صفقة انتقال حر.

إضافة إلى التعاقد في وقت سابق مع المهاجم محمد راشد الحمادي (23 عاماً)، والذي لعب مع الفريق في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الوحدة، واستعارة المدافع الشاب ماجد عبد الله سالم (20 عاماً) من الوحدة لمدة موسم، وصفقة واحدة على صعيد اللاعبين الأجانب حتى الآن مع صانع الألعاب الأرجنتيني ألفاريز سواريز.

حسم

وتركز اللجنة الفنية في حسم ملف الأجانب الأربعة في ظل وجود لاعبين أجنبيين في صفوف الفريق هما ساشا إيفكوفيتش المستمر مع الفريق من الموسم الماضي، وسواريز الوافد الجديد، بعد الاستغناء عن الأذربيجاني ألميدا، والبرازيليين لويس أنطونيو وزي روبيرتو، فيما سيبدأ الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني قيادة الفريق مطلع أغسطس، الموعد الذي يصل فيه المدرب الجديد لأبوظبي.

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