أحمد خليل مع شباب الأهلي 3 مواسم

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

جدد نادي شباب الأهلي، عقد أحمد خليل، مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، ليبقى اللاعب الدولي بين جدران بيته الأول، مدافعاً عن «فرسان دبي» ثلاثة مواسم مقبلة، بعدما نشأ منذ صغره بين جدران النادي، حيث ينتمي إلى عائلة كروية، وساهم أحمد خليل، في تحقيق شباب الأهلي، لكل الألقاب التي حققها الفريق في عهد الاحتراف.

كما سبق ونال اللاعب جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2015، عندما ساهم في وصول شباب الأهلي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، وكان قريباً من الفوز باللقب أمام غوانزهو الصيني. ويملك المهاجم الدولي، تجربة غير ناجحة خارج ناديه، عندما انتقل إلى الجزيرة بصفقة قياسية 2017، وتمت إعارته في الانتقالات الشتوية لعام 2018 إلى العين، ولم ينجح أيضاً، وعاد إلى شباب الأهلي في صيف 2018.

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