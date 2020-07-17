الفجيرة ينتظر عودة غوران

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

أجرت شركة كرة القدم في نادي الفجيرة فُحوصات طبية على كافة لاعبي الفريق الأول، استعداداً لبدء مرحلة الإعداد الداخلي الذي سينطلق الأسبوع المقبل، منتظرين عودة المدرب الصربي غوران المدير الفني للفجيرة والمتواجد حالياً في بلاده.

وكان اللاعب العراقي محمد مصطفى والذي انضم للفجيرة قادماً من فريق دبا الحصن قد عاد من بلاده قبل عدة أيام ليوقع على عقد انضمامه لصفوف الذئاب رسمياً لمدة موسمين، في حين لا تزال شركة كرة القدم تأخذ الوقت الكافي من أجل البحث عن المحترفين الأجانب الجدد لصفوف الفريق خاصة بعد أن تم الاستغناء عن الثلاثي البرازيلي فريناندو غبراييل وجيفرسون وجوناثان إلى جانب الغاني ارنست اسانتي.

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