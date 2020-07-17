الميركاتو الصيفي بداية هادئة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

شهدت الأيام الأولى من عملية قيد وتسجيل اللاعبين في الميركاتو الصيفي هدوءاً من جانب الأندية في تسجيل صفقاتها الجديدة، وذلك بعد فتح باب الانتقالات الصيفية للموسم الكروي 2020-2021.

وانطلقت الفترة الأولى لتسجيل اللاعبين للموسم الجديد في التاسعة، صباح أول من أمس الأربعاء، باتحاد كرة القدم، عبر التسجيل الإلكتروني، والتي ستمتد حتى 6 أكتوبر المقبل حسب التعميم السنوي المعتمد من الاتحاد، على أن تبدأ فترة التسجيل الثانية «الميركاتو الشتوي» في الخامس من يناير وحتى الأول من فبراير 2021.

واعتادت الأندية على مدار مواسم طويلة التروي في قيد وتسجيل الصفقات الجديدة، التي أبرمتها خلال الميركاتو الصيفي، وعدم التسرع في قيد اللاعبين في كشوفاتها، إذ دائماً ما تشهد الفترة الأولى بعد فتح باب الانتقالات هدوء في عمليات تسجيل اللاعبين على الرغم من التعاقدات التي أبرمتها خلال الفترة الأخيرة، منذ توقف النشاط وحتى الإعلان عن إلغاء الموسم الماضي، خصوصاً أنها قد تعيد حساباتها في بعض الصفقات، وتجري تعديلات على كشوفات اللاعبين، وتنتظر حتى الأيام الأخيرة من غلق باب الانتقالات الصيفية، التي تشهد كثافة في عمليات قيد وتسجيل اللاعبين.

وأبرمت أندية دوري الخليج العربي العديد من الصفقات على صعيد اللاعبين الأجانب أو على مستوى اللاعبين المواطنين خلال الفترة الماضية، أبرزها حتى اللحظة تعاقد النصر مع سيباستيان تيغالي الهداف التاريخي للوحدة في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وضم العميد ريان مينديز لاعب الرأس الأخضر قادماً من الشارقة، وضم العين الانغولي ويلسون إدواردو في صفقة انتقال حر، والبرازيلي إيريك دي مينيزيس قادماً من انترناسيونالي لمدة 3 مواسم، فيما تعاقد الوصل مع البرازيلي سانتوس نيريس، والأرجنتيني نيكولاس أوروز لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتعاقد بني ياس مع الأرجنتيني الفاريز سواريز.

وعلى صعيد اللاعبين المواطنين أبرمت الأندية صفقات عدة، أبرزها خالد باوزير وخالد الظنحاني إلى الشارقة قادمين من الظفرة والوحدة، وانتقال محمد الشحي إلى اتحاد كلباء، وعامر مبارك لاعب النصر إلى خورفكان، فضلاً عن العديد من الصفقات في صفوف حتا وعجمان والفجيرة، إضافة إلى أندية دوري الدرجة الأولى، التي دعمت صفوفها بالعديد من اللاعبين، إذ من المنتظر أن تواصل الأندية مساعيها للظفر بأفضل التعاقدات حتى غلق باب الميركاتو في 6 أكتوبر المقبل.

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