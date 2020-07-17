اعتماد مواعيد مسابقات الفريق الأول والمراحل السنية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة أحمد بن درويش النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مواعيد انطلاق مسابقات الفريق الأول والمراحل السنية للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. وجاء اعتماد المواعيد حسب مخرجات ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الثلاثاء الماضي بمشاركة ممثلي كافة الأندية.

وستبدأ مسابقات الفريق الأول اعتباراً من 25 سبتمبر المقبل بالتصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، فيما ستنطلق مسابقات المراحل السنية اعتباراً من 18 سبتمبر بمسابقة الأشبال تحت 14 سنة. وستقوم لجنة المسابقات بإرسال تفاصيل أجندة كافة المسابقات الخاصة بالفريق الأول والمراحل السنية للموسم الجديد للأندية قريباً.

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