مها البريكي تهدي الإمارات برونزية بطولة العالم الجامعية لكرة القدم الالكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حققت طالبة جامعة زايد مها البريكي انجازاً تاريخياً في أول مشاركة لها في بطولة العالم الجامعية لكرة القدم الالكترونية والتي أقيمت في الفترة من 6 إلى 16 يوليو بحصولها على المركز الثالث بعد أن فازت على جيسيكا لاعبة استراليا في مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقد حققت مها ريمونتادا بعد أن تأخرت طوال الشوط الأول بهدف للا شيء

وتألقت في الشوط الثاني واحرزت ثلاثة اهداف متتالية لتنتهي المباراة بثلاثة اهداف لهدفين.

من ناحيته أثنى الدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للرياضة الجامعية على تلك النتيجة التاريخية لأول مرة تحرز خلالها فتاة من الإمارات ميدالية في أول مشاركة لها في بطولة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية وهذا أن دل على شيء فهو اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم بالرياضة الجامعية وقداحرزت فيها الإمارات تقدماً باهراً على المستوى العربي والاقليمي والدولي من حيث المشاركة والتنظيم لكبرى الفعاليات الدولية مثل بطولة العالم الجامعية للرماية2014 وبطولة العالم الجامعية للشطرنج والملتقى الطلابي الجامعي الدولي 2006

كما شكر الدكتور الحساني جميع القائمين على النشاط اللاصفي في جامعة زايد وخص بالذكر الدكتورة هند الرستماني عميدة شؤون الطالبات والسيد شريف رباح مدير النشاط الرياضي بالجامعة لاهتمامهم بكافة الكوادر الرياضية في الجامعة مما نجم عنه تلك النتائج الباهرة .

من ناحيتها أهدت الطالبة مها البريكي هذا الفوز الغالي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي"رعاه الله" وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، وإلى شعب دولة الإمارات، معاهدة الجميع على الحفاظ على مستواها ودوام الوقوف على منصات التتويج .

وقدمت الطالبة الشكر إلى الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي برئاسة الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد الذي منحها الفرصة للمشاركة في هذه البطولة العالمية.



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