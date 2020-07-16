الفجيرة يفحص لاعبيه وينتظر مدربه جوران لبدء الإعداد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قامت شركة كرة القدم بنادي الفجيرة بإجراء فُحوصات طبية على كافة لاعبي الفريق الأول من المواطنين والمقيمين تمهيداً لبدء الإعداد الداخلي الذي سينطلق الأسبوع المقبل بحضور المدرب الصربي جوران المدير الفني للفجيرة والمتواجد حالياً بمسقط رأسه صربيا .

وكان اللاعب العراقي محمد مصطفى ( مقيم ) والذي جاء للفجيرة من دبا الحصن قد عاد من العراق قبل أيام ووقع على عقد انضمامه رسمياً لصفوف الذئاب لموسمين قادمين حيث ينتظر أن يشكل انضمام مصطفى الذي تألق مع الحصن إضافة حقيقية للفجيرة خصوصاً على مُستوى الخط الخلفي في اعقاب رحيل قائد الفريق فهد سبيل الى اتحاد كلباء خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

من ناحية أخرى لاتزال شركة كرة القدم تبحث عن المحترفين الأجانب بعد أن تم الاستغناء عن الثلاثي البرازيلي فريناندو غبراييل وجيفرسون وجوناثان إلى جانب الغاني ارنست اسانتي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز