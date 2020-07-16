بالتراضي.. الوصل ينهي العلاقة مع الشيباني

المصدر: دبي-علي شدهان

انتهت العلاقة بين الوصل ولاعب خط وسط فريقه الأول لكرة القدم، خالد نجل نجم الفهود السابق حسن الشيباني "بولو"، وذلك بتوقيع "مخالصة" بطريقة ودية أمس الأربعاء في مقر النادي بزعبيل دبي.



اللعب أساسيا

ولفت اللاعب خالد الشيباني إلى أن رغبته الكبيرة في اللعب أساسيا في أكبر عدد ممكن من المباريات، وراء قرار إنهاء العلاقة مع الوصل، مشددا على أنه سيبقى يحتفظ بالود والمحبة لنادي الوصل باعتباره النادي الذي عرف من خلاله كرة القدم، ومارسها بشغف في مختلف فرق المراحل في النادي.



شكرا للوصلاوية

وأضاف: من خلال نادي الوصل، مثلت منتخب الإمارات للناشئين والشباب في البطولات الخارجية، منوها إلى أنه، وبعد انتهاء العلاقة مع الوصل، يدرس عروضا عدة قدمت له من خلال وكيل أعماله، مشيرا إلى أنه غير "مستعجل" في تحديد وجهته التالية، مقدما الشكر إلى كل الوصلاوية على سنوات احتضانه ورعايته ودعمه في فرق الفهود، متمنيا أن ينجح الوصل في مشواره في مختلف بطولات الموسم الجديد.



عرض خارجي

والمح الشيباني إلى أن لديه عدة عروض، منها محلي، وآخر من ناد تركي رفض الإفصاح عنه في الوقت الحالي، مشددا على أنه بعد التوقيع مع ناد جديد، فإنه يتطلع إلى العودة مجددا إلى ارتداء قميص المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة، معتبرا ذلك، حلما كبيرا يراوده في كل خطواته مع كرة القدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز