خورفكان ينجح في ضم عامر مبارك في صفقة انتقال حر

المصدر: خورفكان – محمد فضل

ضمت شركة كرة القدم بنادي خورفكان اللاعب الدولي السابق عامر مبارك غانم نجم وسط النصر لصفوف نسر الخور، وذلك لموسم واحد في صفقة انتقال حر، ويأتي انضمام عامر مبارك في إطار سعى شركة نادي خورفكان إلى تعزيز صفوف الفريق بأبرز اللاعبين المواطنين .

من ناحية أخرى دشن خورفكان أمس التدريبات الداخلية بحضور أكثر من 20 لاعباً من المواطنين ومن المقيمين، ويتوقع وصول المحترفين الأجانب اليوم ليخضعوا إلى الفحوص الطبية غداً تمهيداً لضمهم إلى قائمة الفريق الأول الذي يقوده المدرب الإسباني راؤول كانيدا

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