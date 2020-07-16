خورفكان يُراجع خُططه الاستراتيجية لما بعد "كورونا"

المصدر: خورفكان – محمد فضل

عقد مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي اجتماعه الدوري أمس الأول برئاسة سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، واستعرض اللقاء الذي أقيم "عن بعد" تفاصيل الصرف المالي خلال الموسم الرياضي الأخير والذي توقف بسبب تداعيات جائحة " كورونا ".

إلى جانب مناقشة الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، وتم خلال الاجتماع استعراض التعديلات على الخُطة الإستراتيجية للنادي وتحديثها بما ينسجم والتحديات التى فرضتها جائحة كورونا

وأكد أحمد النقبي نائب رئيس لجنة الاستراتيجية أن اللجنة بدأت في صياغة استراتيجية شاملة للمرحلة وتحديثها لتتناغم وتنسجم مع مُتطلبات التحديات المقبلة، وذلك من خلال وضع الرُؤى المستقبلية لبناء آليات عمل جديدة تعتمد على منظومة التقنيات الحديثة.

وأشار النقبي إلى أن اللجنة ستقوم بوضع أهداف ومؤشرات أداء واضحة لتحقيق التطلعات، وضرورة دمجها مع إجراءات وعمليات النادي ،ليكون النادي في طليعة الجهات الحكومية التي تعيد صياغة رؤيتها واستراتيجيتها انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للمرحلة المقبل.

على صعيد آخر انطلقت أمس بنادي خورفكان أولى فعاليات معسكر صيف الشارقة الرياضي الافتراضي عبر وسائل التواصل المرئي، تحت شعار "عطلتنا غير "، وسط تجاوُب كبير ومُشاركة فاعلة للمنتسبين الذين تجاوز عددهم 200 مشارك، وستتواصل فعاليات المعسكر الصيفي الافتراضي حتى يوم 27 من شهر يوليو الجاري.

وتتضمن الفعاليات التي يشملها المُعسكر برامج ودورات متنوعة في تحفيظ وترتيل القرآن الكريم، ودورة المنتسبين المبدعين، والمستثمر الصغير، وبطولة البلاىُ استيشن، إلى جانب المسابقة الثقافية، دورة الشطرنج، دورة المُسعف الصغير، دورة التصوير والمونتاج الرقمي، دورة الارشاد السياحي، دورة المنتسب المتفائل ودورة الروبوت. وقد رصد مجلس الإدارة جوائز عينية ونقدية للفائزين خلال الفعاليات المنوعة والمبتكرة.

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