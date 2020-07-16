اداوردو واثق من تحقيق طموحاته مع العين

المصدر:
  • العين- البيان الرياضي
التاريخ:

نشر الموقع الرسمي لجماهير نادي العين مقطع فيديو  للاعب العين الجديد البرتغالي ويلسون اداوردو، يظهر خلاله وهو يرتدى القميص البنفسجي بالرقم 20 ليبدأ مشواره مع الزعيم بعد أن اكتملت الإجراءات كافة المتعلقة بقيده رسميا في كشوفات النادي.

 وتحدث اللاعب خلال مقطع الفيديو مؤكدا ثقته في مقدراته على تحقيق طموحاته مع الزعيم.

 وتداولت الجماهير العيناوية مقطع الفيديو خلال مواقع التواصل الاجتماعي معربة عن سعادته  بوصول اللاعب ومتمنية له التوفيق في مشواره  مع البنفسج.

كلمات دالة:
  • نادي العين،
  • دوري الخليج العربي،
  • جمهور الزعيم،
  • ويلسون اداوردو
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