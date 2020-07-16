شباب الأهلي يجدد عقد مهاجمه الدولي أحمد خليل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

جدد نادي شباب الأهلي، عقد أحمد خليل، مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، ليبقى اللاعب الدولي بين جدران بيته الأول، مدافعاً عن "فرسان دبي" في المواسم التالية.

ويعد أحمد خليل، واحداً من "فرسان دبي"، بعدما نشأ بين جدران النادي، وينتمي إلى عائلة كروية، وأشهر أعضاءه شقيقه فؤاد وفيصل، اللذين سبقا ولعباً للنادي نفسه.

وساهم أحمد خليل، في تحقيق النادي الأهلي قبل وبعد الدمج مع الشباب ودبي في كيان جديد أطلق عليه شباب الأهلي، لكافة الألقاب التي حققها الفريق في عهد الاحتراف.

ويملك المهاجم الدولي، تجربة غير ناجحة خارج ناديه، عندما انتقل إلى الجزيرة بصفقة قياسية عام 2017، وتمت إعارته في الانتقالات الشتوية لعام 2018 إلى العين، ولم ينجح أيضاً، وعاد إلى شباب الأهلي في صيف 2018.

والجدير بالذكر، أن إدارة شركة شباب الأهلي، ما تزال لديها ملفي تجديد عقدي اللاعبين إسماعيل الحمادي ووليد حسين، والمفاوضات ما تزال متعثرة مع اللاعبين.

ويطلب الحمادي تمديد عقده ثلاثة سنوات، وإدارة شباب الأهلي، تتمسك بان تكون مدة العقد عامين فقط، وهناك مفاوضات بين اللاعب وأحد أندية دبي، ولكنه متمسك بالبقاء مع ناديه.

وكذلك حال وليد، والذي عادت الإدارة للتفاوض معه حول قيمة العقد الجديد، بعدما سبق وأعلن اللاعب رحيله، ولدي اللاعب عرضين من ناديين في دبي وأبوظبي، ولكنه يرغب أيضاً في البقاء مع شباب الأهلي.

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