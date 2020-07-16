الإمارات يُدشن عودة النشاط بالفحوصات الطبية

المصدر: البيان الرياضي

دشن نادي الإمارات إجراءات عودة النشاط الرياضي تأهباً للموسم الكروي 2020/2021، ووجه مجلس إدارة النادي بإجراء فُحوصات لكافة اللاعبين والموظفين والعاملين بالنادي، وذلك بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة الطبية، وبمشاركة هيئة الهلال الأحمر ومتطوعين من جامعة أم القيوين ضمن مبادرتهم تحت شعار "جميعنا مسؤول" تعزيزاً لبرنامج المسح الوطني لكوفيد – 19، بحضور محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور عبد الله النعيمي مُدير منطقة رأس الخيمة الطبية ومهرة صراي رئيسة المبادرات المجتمعية بمنطقة رأس الخيمة الطبية.

وأوضح محمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة، أن الحملة شملت مشاركة وفحص اللاعبين والموظفين، حرصاً على دعم الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا وذلك قبل عودة الحياة الرياضية لمرافق النادي.

وتابع حديثه قائلاً : قُمنا بحملة تعقيم مكثفة شملت المكاتب وملاعب وصالات النادي وذلك حرصاً على ضمان الأمن والسلامة.

بدوره وجه الدكتور عبد الله النعيمي مدير المنطقة الطبية، الشكر لنادي الإمارات، الشريك الإستراتيجي للمنطقة الطبية، نظير جهودهم وتعاونهم البناء والمتميز في نشر وتعزيز المبادرات الصحية المجتمعية، ودعم الإجراءات والتدابير الوقائية بالنادي، متمنياً للجميع العودة إلى مزاولة العمل الرياضي أصحاء معافين.

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