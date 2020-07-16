عمر جمعة: «الشارقة» بيتي وجمهوره في «القلب»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

أشاد عمر جمعة ربيع مهاجم الشارقة المُنتقل حديثاً لخورفكان بجماهير الشارقة، وأثنى على دعمها له طيلة فترة وجوده في الفريق، وقال في حديث لـ«موقع جماهير الشارقة» إن الفريق سيظل في القلب لا سيما أنه تربي في الملعب البيضاوي، ووُجد خلال 15عاماً، تعلم فيها الكثير، كما مر فيها بتحديات تجاوزها، بالتعاون مع الجميع ومرت عليه لحظات فرح غامرة، أبرزها عند التتويج بالدوري في موسم الحصاد 2018 - 2019.

وأضاف: الشكر للشارقة يتعدى الكلمات فكيف لي أن أشكر بيتي، المكان يظل داري الذي تربيت فيه، ستظل ذكرياتي في الشارقة محفورة في القلب وخورفكان في العقل الآن، معتبراً أنه أمام تحد ومُغامرة جديدة وعليه أن يُثبت نجاحه فيها، مثمناً ثقة إدارة نادي خورفكان في شخصه، وأوضح: بالتعاون والعمل سنحقق الأهداف معاً، كما شكر ربيع مديري أعماله ناصر كشواني وجاسم السويدي على جهودهما المميزة معه طيلة الفترة السابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز