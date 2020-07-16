حميد سالمين: أخوض تحدياً في التجربة الثامنة

المصدر: حتا - علي الظاهري

أكد حميد سالمين، لاعب فريق حتا، أنه يخوض تحدياً كبيراً في التجربة الثامنة بعد غيابه عن الملاعب في الموسم الماضي وعدم ظهوره إلا في مباراتين مع العروبة.

مشيراً إلى أن المستوى الرائع لحتا في الموسم الماضي شجعه على الانضمام إلى الفريق، إضافة إلى الانطباعات الإيجابية لبعض اللاعبين عن حتا، ما جعله لا يتردد في قبول أول عرض رسمي رغم وجود اهتمام من أندية أخرى.

وأضاف لـ «البيان الرياضي» إنه يتطلع في المحطة الثامنة لأن يكون إضافة للفريق ويستعيد تألقه في الملاعب بعد سلسلة من التجارب ساهمت في صقل مهاراته وخبراته رغم أنه لا يزال في سن الـ 24.

حيث بدأ مع نادي الفجيرة ثم انتقل إلى شباب الأهلي ثم نادي الإمارات وعاد إلى الفجيرة وانتقل بعدها إلى الظفرة والوصل والعروبة وصولاً إلى نادي حتا.وأعرب عن أمله بأن تكون تجربة حتا بمثابة انطلاقة جديدة وأن يكون على قدر التحدي والمسؤولية.

التفكير المادي

وأشار سالمين إلى أن اللاعب لا يجب أن يفكر في الجانب المادي فقط ولو كان هدفه المادة لما غادر قلعة «الإمبراطور» بمخالصة رغم أن عقده يمتد لموسمين، وعلى اللاعب عدم التوقف عن اللعب والاستمرار في المشاركة على المستطيل الأخضر، سواء مع ناد في دوري الدرجة الأولى أو دوري المحترفين، مشيداً بالأجواء العامة في نادي حتا والانطباع الأول الذي ترسخ من بداية التدريبات.

وقال إن لاعبي الكرة عاشوا أطول فترة من التوقف، ومهما كانت قوة التدريبات الفردية فإنها لا تعوض التمارين الجماعية في النادي.

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