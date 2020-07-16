الحمرية يفحص لاعبيه والتدريبات بعد أسبوع

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

قامت إدارة نادي الحمرية بإجراء الفُحوصات الطبية الخاصة باختبارات اللاعبين، بالإضافة لفحص فيروس «كورونا» المُستجد للاعبي الفريق الأول استعداداً لمسابقات الموسم الرياضي 2020 - ‏‏2021، وللاطمئنان على سلامة اللاعبين قبيل استئناف التدريبات يوم 25 الجاري.

وتقرر وصول مدرب الفريق التونسي غازي الغرايري عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وسيقود مساعد المدرب الوطني محمد إسماعيل تمارين الفريق التي تنطلق بعد أسبوع بحُضور اللاعبين المُواطنين والمقيمين كافة.

وعلم «البيان الرياضي» أن الجهاز الفني ينوي خُوض مباريات تمهيدي كأس رئيس الدولة في افتتاحية موسم الهواة سبتمبر المقبل بمحترف أجنبي واحد وهو البرازيلي سانتاجيو، هداف دبا الحصن السابق ومن المنتظر أن يكون التعاقد مع الأجنبي الجديد قبيل انطلاقة الدوري.

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