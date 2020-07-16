الجزيرة يسعى لحسم ملف الأجانب

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة، تدريباته أول من أمس، استعداداً للموسم الجديد. وأدى الفريق مرانه الأول على ملاعب قصر الإمارات، بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية، إذ قاد التدريبات، الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني للفريق.

والذي كان قد وصل إلى أبوظبي مطلع الأسبوع الجاري، حيث يعكف على وضع برنامج الإعداد كاملاً، بالتنسيق مع المدير الرياضي الجديد، الدانماركي دافيدسين.وستتخذ اللجنة الفنية بالنادي قرارتها في ما يخص ملفات التعاقدات، بناء على الاجتماعات مع المدير الفني والمدير الرياضي.

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