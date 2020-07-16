الأندية تترقب قرعتي الدوري والكأس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تترقب أنديتنا بفارغ الصبر قرعة دوري الخليج العربي لتطّلع على روزنامة الموسم الكروي الجديد، وستنظم رابطة المحترفين الإماراتية، بعد غد، قرعة مسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي 13، وذلك في مقر وزارة الصحة بدبي.

وستطلق صافرة بداية بطولة دوري الخليج العربي في التاسع من سبتمبر، تليها مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً في 11 سبتمبر، هذه المسابقة التي طرأت عليها أيضاً تعديلات، من حيث نظام البطولة، التغطية الإعلامية، وكذلك الجوائز المالية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الخليج العربي بشكلها الجديد في الثالث من سبتمبر المقبل، حيث ستقام مباريات المسابقة بنظام خروج المغلوب بمباراتي الذهاب والإياب في كل من مباريات الدور الأول ودور الثمانية ودور الأربعة، على أن يكون النهائي من مباراة واحدة تُجرى على ملعب محايد، وسيتم تحديد الفرق المتنافسة في جميع الأدوار الإقصائية بناء على قرعة رسمية واحدة.

بالإضافة إلى تحديد الملاعب التي ستقام عليها المباريات خلال مرحلتي الذهاب والإياب. كما تعتمد المسابقة في شكلها الجديد على صعود بطل دوري الخليج العربي، وبطل كأس الخليج العربي للموسم السابق مباشرة إلى دور ربع النهائي، دون المشاركة في مباريات الدور الأول.

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