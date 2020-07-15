السماوي يتعاقد مع محمد حمدان وسلطان الحرمي وأحمد الحوسني

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة بني ياس لكرة القدم التعاقد مع الثلاثي الشاب محمد حمدان قادماً من نادي الظفرة وسلطان الحرمي قادماً من نادي الإمارات وأحمد الحوسني قادماً من نادي دبا

والجدير بالذكر أن اللاعبين الجدد الذين إنضموا للسماوي جميعهم من فئة الشباب الصاعد والذين تألقوا وقدموا مستويات مميزة خلال الموسم الماضي مما جعلهم محل إهتمام الفريق الأول لكرة القدم في نادي بني ياس

ويلعب محمد حمدان في مركز الوسط وتحديداً لاعب ارتكاز حيث تألق مع الظفرة بالعام الماضي وبلغ نهائي كأس رئيس الدولة فيما يلعب سلطان الحرمي في مركز الدفاع وتحديداً لاعب ظهير أيمن وأخيراً الحارس أحمد الحوسني والذي لعب معظم الموسم الماضي بشكل أساسي مع ناديه السابق دبا

وتواجد أيضاً من نادي بني ياس أثناء توقيع العقود كل من عبدالله الغيلاني رئيس شركة نادي بني ياس لكرة القدم والمدير التنفيذي أحمد الجابري عضو شركة نادي بني ياس لكرة القدم ووكلاء اللاعبين

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