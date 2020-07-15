العين يبدأ تدريباته الميدانية

المصدر: العين- البيان الرياضي

بدأ العين مساء اليوم الاربعاء مرحلة التدريبات الميدانية وأجرى أول مران على ملعبه بإستاد خليفة بن زايد منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي.

وتأتي تدريبات الفريق البنفسجي استعداداً للموسم الكروي الجديد، بعد إجراءات احترازية مميزة اتساقاً مع البروتوكولات الصحية التي تم استلامها من الجهات الرسمية، قبل عودة الأنشطة الرياضية في النادي والتي تم الإعلان عنها فعلياً في الخامس من شهر يوليو الجاري بالفحوصات الطبية الشاملة للاعبي الفريق الأول والرديف، قبل إجراء فحص "كوفيد19" بالمسحة الطبية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع المنتسبين إلى المنظومة والتي من المقرر أن تستمر على نحو نصف أسبوعي

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