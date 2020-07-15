لاعبو منتخب ناشئي كرة القدم يجرون فحوصا طبية قبل التجمع الداخلي بدبي

المصدر: وام

أجرى لاعبو منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين اليوم الفحوص الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لانطلاق التجمع الداخلي الذي سيقام خلال الفترة من 18 إلى 27 يوليو الجاري في إطار برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في مملكة البحرين 2020.

و حرص اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على توفير طاقم طبي في مقر الاتحاد بدبي لإجراء الفحوص للاعبين و أعضاء الجهاز الفني و الإداري والطاقم الطبي للمنتخب و جميع الأفراد الذين سيتم الإستعانة بهم خلال فترة التجمع وذلك تحت إشراف لجنة الطب الرياضي.

و قال سالم اليعقوبي مدير المنتخب: " تأتي الفحوص الطبية في إطار حرصنا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفق البروتوكول الصحي حفاظا على سلامة اللاعبين وكل أعضاء المنتخب ".. مثمنا حرص لجنة المنتخبات والشؤون الفنية برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة على متابعة كافة التحضيرات الخاصة بالمنتخب".

واستقر الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم على القائمة نفسها التي خاضت برنامجا تدريبيا عن بعد لمدة شهر كامل و التي ضمت 27 لاعبا هم سلطان عادل محمد ،وسيف سعيد الزعابي "اتحاد كلباء" وعلي كريم رمضان "الإمارات" ومطر سالم الحوسني، ومحمد أحمد الحارثي "بني ياس" ومنصور عبدالرحيم محمد ، وزايد خميس مسعود ، وعلي محمد المعمري ، ومحمد خالد قطبة ، وأحمد محمد المرزوقي " الجزيرة" وإبراهيم سلطان الكعبي " الذيد" وعلي طاهر ابراهيم "الشارقة" وسعيد جمال محمد ، وأحمد محمد البلوشي ، ويوسف إبراهبم البلوشي ، " شباب الأهلي دبي "وعبدالعزيز أحمد العلي "عجمان " وأحمد عبدالله البادي ، وخالد علي الحساني ، وحمد محمد الدرمكي ، "العين" وسعيد سالم المقدمي "الفجيرة " وجمال خليفة السعدي "النصر" ومنصور صالح برغش ، وعوض محمد الكثيري ، وعبدالله أحمد منصور " الوحدة" وسعود محمد المري ، وعبدالله أحمد جعفر ، ومحمد عبدالسلام عيسى "الوصل" .

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