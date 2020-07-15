مسافي يتعاقد مع 6 لاعبين ويُجدد لقائد الفريق

المصدر: الفجيرة -محمد فضل

تعاقد نادي مسافي مع 6 لاعبين دفعة واحدة منهم ثلاث لاعبين إعارة من كلباء هم حميد الزعابي وراشد خميس وعبدالله الهياس، وأيضاً تم ضم ثنائي التعاون فهد سليمان وتم تقييده في فئة مواليد الدولة الى جانب راشد علي.

كما انضم لتشكيلة فرسان مسافي لاعب الفجيرة حمد سعيد المسماري، فيما جدد مسافي عقد قائد الفريق عبيد الدهماني.

وتأتي هذه التحركات في إطار دعم صفوف الفريق بعناصر قادرة على قيادته إلى تحقيق نتائج جيدة في الموسم المقبل وإنهاء الدوري في مركز متقدم

يذكر أن الفريق سيقوده المدرب عبدالغني المهري الذي تم التعاقد معه مؤخرا وسبق للمهري أن حقق نجاحات كبيرة مع فريق مصفوت خلال الموسم الأخير .

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