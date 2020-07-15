عجمان يجدد عقد فاندر موسماً ثالثاً

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

جددت إدارة شركة كرة القدم بنادي عجمان التعاقد مع المحترف البرازيلي فاندر فييرا لموسم آخر، ليواصل مع الفريق للموسم الثالث على التوالي ويصبح أقدم المحترفين الأجانب بالفريق.

وجاء تجديد التعاقد مع فييرا، تأكيداً لما نشره "البيان الرياضي" وبعد تطابق وجهة النظر الفنية مع إدارة النادي من خلال ما قدمه اللاعب في موسمين على التوالي.

من المتوقع عودة اللاعب فييرا للدولة لمباشرة نشاطه مع الفريق، الأسبوع المقبل قادماً من بلاده التي توجه لها قبل شهرين خلال فترة توقف النشاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز