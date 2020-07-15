فتح باب الانتقالات الصيفية في الإمارات

المصدر: وام

بدأت في تمام التاسعة من صباح اليوم الفترة الأولى لتسجيل لاعبي كرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021، والتي تمتد حتى 6 أكتوبر المقبل حسب التعميم السنوي المعتمد من اتحاد الكرة الإماراتي والذي وصل إلى كافة الأندية المشاركة في مختلف المسابقات المحلية.

ويسمح في تلك الفترة التي يطلق عليها فترة الانتقالات الصيفية بتسجيل اللاعبين ضمن قوائم الفرق في أندية المحترفين والهواة سواء بالفريق الأول أو فريق تحت 21 سنة، أو فريق الشباب بكل ناد.

يشار إلى أن فترة التسجيل الثانية ستكون من 5 يناير 2021 إلى الأول من فبراير من العام نفسه.

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