نظام جديد لمسابقتي كأس الخليج العربي وتحت 21 عاما لكرة القدم

المصدر: وام

تنظم رابطة المحترفين مساء السبت المقبل قرعة مسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي في نسحتها 13 وذلك بمقر وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإمارة دبي.

و أعلنت الرابطة أن بطولة كأس الخليج العربي ستنطلق بشكلها الجديد في الثالث من سبتمبر المقبل وتقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب بمباراتي الذهاب و الإياب في كل من مباريات الدور الأول و دور الثمانية ودور الأربعة على أن يكون النهائي من مباراة واحدة تجرى على ملعب محايد و سيتم تحديد الفرق المتنافسة في جميع الأدوار الإقصائية بناء على قرعة رسمية واحدة إضافة إلى تحديد الملاعب التي ستقام عليها المباريات خلال مرحلتي الذهاب والإياب.

و تعتمد المسابقة في شكلها الجديد على صعود بطل دوري الخليج العربي وبطل كأس الخليج العربي للموسم السابق مباشرة إلى دور ربع النهائي، دون المشاركة في مباريات الدور الأول.

أما بطولة دوري الخليج العربي فستكون ركلة البداية لها في التاسع من سبتمبر تليها مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاما في 11 سبتمبر و التي طرأت عليها أيضا تعديلات من حيث نظام البطولة، والتغطية الإعلامية وكذلك الجوائز المالية.

و يعتمد الشكل الجديد لمسابقة تحت 21 عاما على فك الارتباط بينها وبين بطولة دوري الخليج العربي من خلال إقامة المباريات بعد يومين من مباريات الفريق الأول ثم إعادة توزيع العوائد المالية للمسابقة بشكل مختلف.

وعلى صعيد مشاركات اللاعبين في هذه المسابقة، سيتم السماح بمشاركة حراس المرمى المسجلين بالفريق الأول و اللاعبين المقيمين من المرحلة العمرية نفسها لفريق 21 و المسجلين في الفريق الأول للمشاركة في هذه المسابقة و ثلاثة لاعبين من المسجلين في الفريق الأول من مواليد 1998 فما فوق.

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