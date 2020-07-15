مشاهير الكرة العالمية يتحدثون عن تجاربهم في خلوة كرة الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

كان اليوم الثاني والختامي لخلوة كرة الإمارات التي عقدت "عن بعد "، قد شهد جلسة حوارية لنخبة من لاعبي كرة القدم المشاهير بعنوان" من مدرسة الكرة.. إلى العالمية"، تحدت فيها عدد من نجوم ومشاهير الكرة العالمية، وهم النجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، ونجم كرة القدم الفرنسي باتريس ايفرا، وميشيل سالغادو، ونجم الكرة الإماراتية، إسماعيل مطر.

تضمن اليوم الثاني أيضاً جلسة نقاشية مع المشاركين حول مخرجات وملخص اليوم الأول للخلوة، وأدارها الإعلامي أحمد سلطان من قناة الشارقة الرياضية.

وتحدث نجم منتخب الإمارات، إسماعيل مطر، عن أهمية التغذية للاعبين، وضرورتها للحفاظ على اللياقة البدنية، ومدى تأثيرها على المدى الطويل لكل اللاعبين.

وشارك باتريس إيفرا تجربته الشخصية مع الحاضرين والصعوبات التي واجهها للوصول إلى الاحترافية، وضرورة وجود الشغف لدى الشخص لكي ينجح في عالم كرة القدم، والإيمان بنفسه ودعم والديه المستمر له.

وأكد أليساندرو ديل بييرو أن أهم درس يجب أن يتعلمه اللاعبون الصغار أن يؤمنوا بأنفسهم، وأن يحبوا لعبة كرة القدم، والتضحيات لكي يصلوا إلى الوجهة التي يريدونها بالاحتراف في كرة القدم.

ثم تحدث ميشيل سالغدو عن أهمية أكاديميات الكرة التي لعب فيها منذ الصغر، وحتى الوصول لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، وأهم ما يمكن العمل عليه في الوقت الحالي هو نظام اللعب في فئات الشباب، لأنهم المستقبل الذي يعتمد عليه منتخب الإمارات الوطني.

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