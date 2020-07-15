عودة «الفرسان» إلى المستطيل الأخضر اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يستأنف شباب الأهلي في السادسة مساء اليوم، تدريباته على ملعب استاد راشد بدبي، للمرة الأولى بعد غياب قرابة الأربعة شهور، بسبب توقف النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. ويشارك في التدريبات لاعبو الفريق الأول، ولاعبو الرديف، بعد اجتياز الفحوصات الطبية، واختبارات فيروس «كوفيد 19».

يقود تدريبات شباب الأهلي، الإسباني جيرارد زاراغوسا، والذي عاد إلى الدولة 4 يوليو الجاري، بعدما أكدت إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، بقاءه في منصبه مع الفريق الأول، والذي تولى مسؤوليته خلفاً للمدرب الأرجنتيني المقال رودولفو أروابارينا.

وقاد زاراغوسا، شباب الأهلي في مباراة واحدة فقط أمام مستضيفه عجمان في الجولة 19 الأخيرة قبل توقف دوري الخليج العربي.

موقف الأجانب

أما بالنسبة للاعبين الأجانب فيشارك الإسباني بيدرو كوندي، والذي عاد إلى الدولة، واجتاز الفحوصات الطبية، فيما يصل البرازيلي ليوناردو، إلى دبي فجر اليوم.

في حين، لا تزال إجراءات التعاقد مع الأرجنتيني كارتابيا، لم تكتمل، وينتظر أن يتحدد موعد وصوله إلى دبي، فور اكتمال تلك الإجراءات، ولن يشارك البرازيلي لوفانور، في التدريبات بعد نهاية عقده، وتأكد رحيله عن شباب الأهلي.

بينما لا يزال موقف الأوزبكي عزيز غانييف، غامضاً، إذ لم يتحدد موعد عودته إلى الإمارات حتى الآن، لظروف رحلات الطيران، وكذلك لا تزال إدارة شباب الأهلي، تدرس الدول التي من الممكن استضافتها لمعسكر الفريق الخارجي.

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