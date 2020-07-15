«الزعيم» يعتمد أفضل الأنظمة الصحية

المصدر: العين - البيان الرياضي

اعتمدت شركة نادي العين لكرة القدم، نظاماً صحياً احترازياً مميزاً، وذلك اتساقاً مع البروتوكولات الصحية التي تم استلامها من الجهات الرسمية، قبل عودة الأنشطة الرياضية في النادي والتي تم الإعلان عنها فعلياً في الخامس من شهر يوليو الجاري بالفحوصات الطبية الشاملة للاعبي الفريق الأول والرديف، قبل إجراء فحص «كوفيد 19» بالمسحة الطبية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع المنتسبين إلى المنظومة.

والتي من المقرر أن تستمر على نحو نصف أسبوعي، على أن ينخرط الفريق في التدريبات بداية من اليوم.وشهد مقر تدريبات الفريق الأول باستاد خليفة بن زايد، عملاً دؤوباً لتنفيذ الترتيبات الخاصة باستعدادات «الزعيم» للموسم، بداية من بوابة التعقيم «العيناوية»، كما أعدت إدارة الفريق الأول الحقائب البنفسجية الصغيرة «أنا عيناوي»، التي تحتوي على أدوات التعقيم وأقنعة للوجه وقفازات طبية.

نظام

وشهد نظام الدخول لاستاد خليفة بن زايد تغييرات عديدة، شملت المدخل الخاص للفريق والبوابة الرئيسية للاستاد والمزودة بالكاميرات الحرارية، فضلاً عن تخصيص غرفة «للعزل» بالقرب من المدخل تم تجهيزها بكافة المتطلبات الصحية، لعزل أي شخص يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة.

وتم كذلك تشغيل فيديو إرشادي خاص بالإجراءات الاحترازية على شاشات العرض الضخمة الموزعة على أماكن مختلفة بالملعب كغرفة تبديل الملابس والعيادة الطبية وصالة الجمانيزيوم ومكاتب الجهازين الفني والإداري والممرات الحيوية، بالإضافة للوحات الإرشادية التي تم وضعها بمحاذاة الشاشات كما تم توزيع كتيبات صغيرة تتضمن الإرشادات التوعوية، أما داخل وخارج الملعب فقد تم وضع إرشادات على لوحات بلاستيكية متحركة.

إجراءات

وعقدت اللجنة الطبية بشركة نادي العين لكرة القدم، عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية، مع كافة الجهات المعنية في النادي بتنفيذ الإجراءات الاحترازية إلى جانب المنتسبين إلى الأجهزة الفنية والإدارية المنتسبين للشركة، للتأكيد على الالتزام بالعمليات الوقائية.وأكد الدكتور طلال الخزرجي، رئيس اللجنة الطبية بنادي العين، اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بالإجراءات الاحترازية.

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