عبيد يقود «حتا» بانتظار عودة كونتيس

المصدر: حتا - علي الظاهري

يصل المدرب اليوناني كريستوس كونتيس إلى الدولة اليوم قادماً من بلده، لتولي تدريبات فريق حتا بعد إجراء اختبار «كوفيد 19»، ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته تحت قيادة مسري عبيد مدرب الرديف حتى خروج كونتيس من فترة الحجر الصحي وظهور نتائج الفحوصات لطاقم الجهاز الفني.

وأكد ناصر الفلاسي مدير الفريق، أن حتا ستحتضن المرحلة الأولى من إعداد الفريق الأول، نظراً لانخفاض نسبة الرطوبة بالمقارنة مع الأجواء في دبي، وستساعد الأجواء في حتا على العودة تدريجياً بعد أشهر من التوقف قبل نقل التدريبات إلى دبي والتأقلم على الرطوبة العالية، متمنياً أن يكتمل الفريق في الأيام المقبلة بعد ظهور النتائج لكل لاعبي الفريق.

احتياجات الفريق

وكشف الفلاسي عن وجود اجتماع مع المدرب للوقوف على احتياجات الفريق الأول للموسم الجديد خاصة ملف المحترفين الأجانب والتعرف على أبرز المراكز التي يحتاجها الفريق، وهناك قائمة ومجموعة من الخيارات المرشحة على مستوى جميع مراكز اللاعبين جاهزة في حال طلب المدرب عناصر في أي مركز. ولفت إلى أنه في حال أتيحت الظروف للسفر من أجل إقامة معسكر خارجي، سيكون السفر مطلباً وضرورة للأندية.

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