رازوفيتش يصل الجمعة لقيادة الظفرة

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

يصل إلى العاصمة أبوظبي، بعد غد (الجمعة)، الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للفريق الأول لنادي الظفرة لقيادة تدريبات الفريق، على أن يخضع عقب وصوله للإجراءات المتبعة في الحجر الصحي، ثم إشرافه على التدريبات عقب ذلك.وبدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة إجراء الفحوصات الطبية وفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أول من أمس، تمهيداً لعودة الفريق للتدريبات في بداية التجمع لبدء فترة الإعداد استعداداً للموسم الجديد.

وينتظر النادي نتائج تحاليل فيروس كورونا للانخراط في التدريبات، إذ كان النادي قد بدأ في إجراء الفحوصات الطبية للاعبين اعتباراً من أول من أمس، على أن تنطلق التدريبات بعد غدٍ بمشاركة جميع اللاعبين، بمن فيهم الثلاثي الأجنبي الهولندي روشيفيل والأردني ياسين البخيت والمغربي عصام العدوة، ويستثنى من الحضور البرازيلي جواو بيدرو الذي تلقى النادي طلباً لاستعارته من بني ياس وهناك موافقة على إعارته لمدة موسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز